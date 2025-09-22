Il bus elettrico tra Bergamo e Dalmine

La città di Bergamo compie un salto di qualità nel trasporto pubblico e si colloca tra le più avanzate nella sperimentazione di sistemi intelligenti di mobilità elettrici. Nell’ambito della Settimana europea della Mobilità, è stato presentato l’e-Brt, electric bus rapid transit, sistema di trasporto rapido elettrico che collegherà Bergamo con Dalmine e Verdellino: il progetto, che unisce sostenibilità ambientale, efficienza operativa e innovazione tecnologica ed è finanziato con fondi Pnrr, è destinato a rivoluzionare gli spostamenti quotidiani di migliaia di cittadini. Grazie alle nuove pensiline digitali con informazioni in tempo reale, ai semafori intelligenti e alle corsie preferenziali, che garantiranno una corsia di marcia esclusiva ai mezzi, e a un sistema di monitoraggio centralizzato, i viaggiatori potranno contare su spostamenti rapidi, affidabili e frequenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bus elettrico tra Bergamo e Dalmine

Bus elettrico Bergamo-Dalmine: nuova rotatoria in via Moroni e ripristino della viabilità

