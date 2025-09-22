Il bus Cotral che collega Viterbo-Riello alla stazione di Orte | come funziona

Si chiama "Orte link" ed è un bus della Cotral che collega la stazione di Orte con il Riello a Viterbo. Prende il via dal 22 settembre il nuovo servizio intermodale, frutto della collaborazione tra Trenitalia e la compagnia di trasporti laziali, che integra il trasporto ferroviario con quello su. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

