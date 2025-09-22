Il Botswana stabilisce un giorno di festa nazionale dopo la vittoria di uno storico oro ai Mondiali

Il Botswana ha conquistato la medaglia d'oro nella 4x400 maschile ai Mondiali di Tokyo 2025, beffando per sette millesimi gli americani. Per celebrare i campioni il presidente Boko ha indetto un giorno di festa nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

