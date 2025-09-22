Il Bitto | la tradizione casearia della Valtellina tra alpeggi e sapori antichi

Nelle valli remote della Valtellina, dove l'aria rarefatta profuma di fieno appena tagliato e il silenzio è rotto solo dal tintinnio delle campanelle delle mucche al pascolo, nasce uno dei tesori caseari più preziosi d'Italia. Il formaggio Bitto non è semplicemente un prodotto dell'arte casearia, ma un'autentica narrazione fatta di latte, tempo e sapienza millenaria che si tramanda di generazione in generazione. Il nome stesso evoca la geografica sacralità del luogo: deriva infatti dal fiume Bitto, corso d'acqua che attraversa queste terre alpine dove da oltre mille anni i pastori hanno perfezionato l'arte di trasformare il latte in questo straordinario formaggio.

