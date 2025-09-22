Il bimbo prodigio che a 9 anni studia neurochirurgia all' università

La maggior parte dei bambini a 9 anni si districa tra scuola e gioco, senza avere una risposta "concreta" alla fatidica domanda "cosa vuoi fare da grande?". Ma questo non vale per Aiden Wilkins, un bimbo di Collegeville, in Pennsylvania (Stati Uniti), che invece di studiare con i suoi coetanei.

