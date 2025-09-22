Il Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti da donazione e lasciti
La Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti tramite donazioni e lasciti testamentari. Ci sono luoghi dove si è stati ascoltati, curati, accompagnati. “Per molti pazienti dell’Istituto Neurologico Carlo Besta, quel luogo è stato “casa” nei momenti più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
