Il Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti da donazione e lasciti

Milanotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti tramite donazioni e lasciti testamentari. Ci sono luoghi dove si è stati ascoltati, curati, accompagnati. “Per molti pazienti dell’Istituto Neurologico Carlo Besta, quel luogo è stato “casa” nei momenti più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: besta - mette

Il Besta mette in vendita 10 immobili ricevuti da donazione e lasciti.

Cerca Video su questo argomento: Besta Mette Vendita 10