Il bagno di folla con figli nipoti e Francesca E dona a Bardella l' atto di nascita del nonno

da Pontida (Bergamo) Alle nove del mattino il pratone di Pontida inizia a gremirsi. C'è tantissima gente. Famiglie, bandiere a migliaia, arrivano tutti con una gran voglia di far festa. E di ascoltare Salvini. Gli altoparlanti diffondono "Su di Noi" di Pupo che scalda gli animi. Molto sereno. Salvini arriva alle 9 e 40. Pantaloni blu, polacchina di camoscio, calzini rossi, camicia azzurra. Gli occhiali li tiene nel taschino. "Matteo, tutto bene?" Sorride. Fa cenno di sì con la testa. È contento, si vede, forse anche un po' emozionato. Si guarda intorno, controlla tutto. Parla con lo staff. Non gli sfugge nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il bagno di folla con figli, nipoti e Francesca. E dona a Bardella l'atto di nascita del nonno

