Il 26 settembre chiude l’ambiente Indire neoassunti 2024 25 | i tutor possono scaricare l’attestato entro venerdì

Con una comunicazione pubblicata il 2 settembre, Indire ha annunciato la prossima chiusura dell’ambiente di formazione online destinato ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 20242025. L’accesso rimarrà disponibile solo fino a venerdì 26 settembre 2025; oltre questa data la piattaforma non sarà più consultabile. L'articolo Il 26 settembre chiude l’ambiente Indire neoassunti 202425: i tutor possono scaricare l’attestato entro venerdì . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

