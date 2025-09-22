Il 26 settembre chiude l’ambiente Indire neoassunti 2024 25 | i tutor possono scaricare l’attestato entro venerdì
Con una comunicazione pubblicata il 2 settembre, Indire ha annunciato la prossima chiusura dell’ambiente di formazione online destinato ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 20242025. L’accesso rimarrà disponibile solo fino a venerdì 26 settembre 2025; oltre questa data la piattaforma non sarà più consultabile. L'articolo Il 26 settembre chiude l’ambiente Indire neoassunti 202425: i tutor possono scaricare l’attestato entro venerdì . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
