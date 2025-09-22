Ikea Jakub Jankowski sarà il nuovo Ceo dal 2026
Cambio al vertice in casa Ikea. Dal primo gennaio 2026, Jakub Jankowski sarà il nuovo Ceo del gruppo svedese: succederà a Jon Abrahamsson Ring, in carica dal 2020 e con circa 20 anni di esperienza nel colosso dei mobili, pronto a rassegnare le dimissioni. «Con tutto ciò che sta accadendo nel mondo, con l’inflazione e con molte persone che hanno meno denaro in tasca, per noi è cruciale diventare ancora più convenienti e accessibili per restare accanto ai clienti», ha spiegato a Reuters. Parole cui hanno fatto eco quelle dell’amministratore delegato uscente: «Il nostro obiettivo è offrire al maggior numero possibile di persone un buon arredamento per la casa a prezzi il più possibile accessibili». 🔗 Leggi su Lettera43.it
