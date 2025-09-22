Ikea Jakub Jankowski sarà il nuovo Ceo dal 2026

Lettera43.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice in casa Ikea. Dal primo gennaio 2026, Jakub Jankowski sarà il nuovo Ceo del gruppo svedese: succederà a Jon Abrahamsson Ring, in carica dal 2020 e con circa 20 anni di esperienza nel colosso dei mobili, pronto a rassegnare le dimissioni. «Con tutto ciò che sta accadendo nel mondo, con l’inflazione e con molte persone che hanno meno denaro in tasca, per noi è cruciale diventare ancora più convenienti e accessibili per restare accanto ai clienti», ha spiegato a Reuters. Parole cui hanno fatto eco quelle dell’amministratore delegato uscente: «Il nostro obiettivo è offrire al maggior numero possibile di persone un buon arredamento per la casa a prezzi il più possibile accessibili». 🔗 Leggi su Lettera43.it

ikea jakub jankowski sar224 il nuovo ceo dal 2026

© Lettera43.it - Ikea, Jakub Jankowski sarà il nuovo Ceo dal 2026

In questa notizia si parla di: ikea - jakub

Chi è Jakub Jankowski, il nuovo CEO di Ikea dal 2026

ikea jakub jankowski sar224Ikea annuncia un nuovo Ceo dal 2026 - Jon Abrahamsson Ring, attuale amministratore delegato del colosso svedese di mobili, si dimetterà alla fine dell'anno e sarà sostituito da Jakub Jankowski, che entrerà in carica il prossimo primo genn ... Secondo it.fashionnetwork.com

Cerca Video su questo argomento: Ikea Jakub Jankowski Sar224