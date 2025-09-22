II padrone si sente male il cane Whisky percorre 2 chilometri per chiedere aiuto | ma era già morto

È successo a Subiaco, in provincia di Roma. Preoccupato perché non riceveva più cure né cibo, Whisky ha raggiunto gli amici del padrone. Una volta in casa, la tragica scoperta: l’uomo era morto da giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

