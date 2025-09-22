Ihattaren Juventus, il classe 2002 sta trascinando il Fortuna Sittard: dopo anni bui, la scommessa mancata dei bianconeri è tornata a brillare. Chi si ricorda di Mohamed Ihattaren? Un nome che, per i tifosi della Juventus, evoca il ricordo di un talento cristallino svanito nel nulla, una delle scommesse di mercato più misteriose e sfortunate degli ultimi anni. Acquistato dagli olandesi del PSV nel 2021, il trequartista non ha mai vestito la maglia bianconera, sparendo dai radar durante il successivo prestito alla Sampdoria. Ma oggi, dopo stagioni andate in fumo a causa di complesse vicissitudini personali, Ihattaren sembra finalmente essere rinato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ihattaren Juventus, l'ex bianconero sta letteralmente rinascendo con la maglia del Fortuna Sittard: cosa sta accadendo in Olanda. Il punto