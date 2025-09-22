Ihattaren Juventus l’ex bianconero sta letteralmente rinascendo con la maglia del Fortuna Sittard | cosa sta accadendo in Olanda Il punto

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ihattaren Juventus, il classe 2002 sta trascinando il Fortuna Sittard: dopo anni bui, la scommessa mancata dei bianconeri è tornata a brillare. Chi si ricorda di  Mohamed Ihattaren? Un nome che, per i tifosi della  Juventus, evoca il ricordo di un talento cristallino svanito nel nulla, una delle scommesse di mercato più misteriose e sfortunate degli ultimi anni. Acquistato dagli olandesi del  PSV  nel 2021, il trequartista non ha mai vestito la maglia bianconera, sparendo dai radar durante il successivo prestito alla  Sampdoria. Ma oggi, dopo stagioni andate in fumo a causa di complesse vicissitudini personali,  Ihattaren  sembra finalmente essere rinato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ihattaren juventus l8217ex bianconero sta letteralmente rinascendo con la maglia del fortuna sittard cosa sta accadendo in olanda il punto

© Juventusnews24.com - Ihattaren Juventus, l’ex bianconero sta letteralmente rinascendo con la maglia del Fortuna Sittard: cosa sta accadendo in Olanda. Il punto

In questa notizia si parla di: ihattaren - juventus

Juventus, ti ricordi Ihattaren? Adesso in Olanda impressiona tutti - Mohamed Ihattaren è stato a lungo considerato una delle promesse più brillanti del calcio europeo. Riporta ilbianconero.com

Juventus, David e gli attaccanti in gol all'esordio in bianconero - Pippo Inzaghi venne acquistato dalla Juventus per circa 20 miliardi di lire e all'esordio l'attaccante italiano rispose subito presente. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ihattaren Juventus L8217ex Bianconero