Ieri in Campania | a Benevento vincita milionaria Agguato nel Napoletano uomo ferito
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 21 settembre 2025. Avellino – Attimi di paura nella serata di ieri a Monteforte Irpino, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha fatto irruzione in un supermercato alla periferia del paese. Brandendo una bottiglia e pronunciando frasi sconnesse, ha spaventato clienti e dipendenti presenti all’interno dell’attività. ( LEGGI QUI ) Benevento – La dea bendata ha fatto tappa al Rione Libertà, regalando un sogno milionario a un fortunato giocatore. Con una schedina da appena 1 euro, infatti, è stato centrato il colpo grosso al MillionDay, il gioco a premi che ogni giorno mette in palio la possibilità di diventare milionario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il Superenalotto premia l'Irpinia, centrato un “5” da 26.524,86 euro a Roccabascerana; Telese Terme, vincita record per il “Million Day”: mistero sul nome del fortunato; Vincita MillionDAY da 1.000.000€ il giorno 15 luglio a Telese Terme (BN)..
Lotto: in Campania vincite per quasi 39.000 euro. A Faicchio la vincita più alta del concorso - Il concorso di ieri del Lotto ha premiato la Campania, dove sono state registrate due giocate vincenti per un totale di 38. Scrive agimeg.it
SuperEnalotto, 10eLotto e Lotto: vincite in Campania del 10 e 11 gennaio 2025 - Nella giornata di venerdì 10 gennaio, è stato centrato a Capua un “5” da 33. Segnala ilmattino.it