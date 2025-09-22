Ieri in Campania | a Benevento vincita milionaria Agguato nel Napoletano uomo ferito

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 21 settembre 2025. Avellino – Attimi di paura nella serata di ieri a Monteforte Irpino, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha fatto irruzione in un supermercato alla periferia del paese. Brandendo una bottiglia e pronunciando frasi sconnesse, ha spaventato clienti e dipendenti presenti all’interno dell’attività. ( LEGGI QUI ) Benevento – La dea bendata ha fatto tappa al Rione Libertà, regalando un sogno milionario a un fortunato giocatore. Con una schedina da appena 1 euro, infatti, è stato centrato il colpo grosso al MillionDay, il gioco a premi che ogni giorno mette in palio la possibilità di diventare milionario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

