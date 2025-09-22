Idranti e lacrimogeni caos in tangenziale | manifestanti respinti | VIDEO

Lacrimogeni e idranti sui manifestanti che hanno occupato la tangenziale: “Senza preavviso, senza accordi, hanno caricato, noi non ci siamo avvicinati” dice la voce di un attivista (fuori campo). Un migliaio i partecipanti al corteo per Gaza che avrebbero scavalcato i guard rail, entrando in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A Kathmandu la polizia interviene con idranti, gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla, mentre Facebook, YouTube e X restano vietati - facebook.com Vai su Facebook

Almeno 10 manifestanti sono stati uccisi dopo che la polizia nepalese ha sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere i dimostranti a #Kathmandu che chiedevano al governo di revocare il divieto sui social media e di contrastare la co - X Vai su X

