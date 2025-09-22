Ictus cerebrale come un bambino può salvare una vita

Vanityfair.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’avvio dell’anno scolastico 20252026, A.L.I.Ce. Italia Odv rilancia in centinaia di scuole primarie il programma internazionale FAST Heroes, che insegna ai più piccoli a riconoscere i sintomi dell’ictus. Un’iniziativa ludica ma di grande impatto che, grazie ai bambini, porta la consapevolezza sanitaria direttamente nelle famiglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ictus cerebrale come un bambino pu242 salvare una vita

© Vanityfair.it - Ictus cerebrale, come un bambino può salvare una vita

In questa notizia si parla di: ictus - cerebrale

Ictus cerebrale: inaugurata la nuova Stroke Unit specializzata a Polla

Colpito da ictus cerebrale, salvato a Ischia grazie ad un farmaco somministrato entro un’ora dall’attacco

Le stime scientifiche dimostrano, che infarto al miocardio e ictus cerebrale sono più letali tra le donne, è necessario quindi curare la salute del cuore fin da giovani.

ictus cerebrale bambino pu242Scuola e prevenzione: Alice Italia Odv, torna nelle primarie il progetto Fast Heroes per riconoscere tempestivamente i sintomi dell’ictus cerebrale - Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, Alice Italia Odv (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale) annuncia la ripresa del progetto Fast Heroes, l’iniziativa internazionale gratuita ri ... Riporta agensir.it

Ictus cerebrale, i segnali. Riconoscere i sintomi e chiamare i soccorsi . Lezioni a sessanta bambini - PISTOIASessanta bambini pistoiesi, tra i banchi dell’Istituto "Suore Mantellate", hanno imparato a riconoscere i segnali dell’ictus cerebrale e a chiamare subito i soccorsi. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ictus Cerebrale Bambino Pu242