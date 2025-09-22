Ictus cerebrale come un bambino può salvare una vita

Con l’avvio dell’anno scolastico 20252026, A.L.I.Ce. Italia Odv rilancia in centinaia di scuole primarie il programma internazionale FAST Heroes, che insegna ai più piccoli a riconoscere i sintomi dell’ictus. Un’iniziativa ludica ma di grande impatto che, grazie ai bambini, porta la consapevolezza sanitaria direttamente nelle famiglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ictus cerebrale, come un bambino può salvare una vita

Ictus cerebrale: inaugurata la nuova Stroke Unit specializzata a Polla

Colpito da ictus cerebrale, salvato a Ischia grazie ad un farmaco somministrato entro un’ora dall’attacco

Le stime scientifiche dimostrano, che infarto al miocardio e ictus cerebrale sono più letali tra le donne, è necessario quindi curare la salute del cuore fin da giovani.

Una storia di generosità seppure nel dolore da Alcamo, dove la vita di un giovane poliziotto di 31 anni, è stata stroncata da un improvviso ictus cerebrale. La famiglia, nel rispetto della volontà del ragazzo, ha deciso di donare i suoi organi, dando speranza ad

Scuola e prevenzione: Alice Italia Odv, torna nelle primarie il progetto Fast Heroes per riconoscere tempestivamente i sintomi dell'ictus cerebrale - Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, Alice Italia Odv (Associazione per la lotta all'ictus cerebrale) annuncia la ripresa del progetto Fast Heroes, l'iniziativa internazionale gratuita ri ...

Ictus cerebrale, i segnali. Riconoscere i sintomi e chiamare i soccorsi . Lezioni a sessanta bambini - PISTOIASessanta bambini pistoiesi, tra i banchi dell'Istituto "Suore Mantellate", hanno imparato a riconoscere i segnali dell'ictus cerebrale e a chiamare subito i soccorsi.