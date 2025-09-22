ICarly | aggiornamenti sul film sequel con Miranda Cosgrove riprese nel 2026
Il ritorno di iCarly sta attirando l’attenzione di numerosi appassionati, in attesa di scoprire come si concluderà la storia della serie. Dopo il successo del revival targato Paramount+, si prospetta ora un nuovo capitolo che promette di chiudere definitivamente le vicende dei protagonisti. In questo articolo vengono analizzati gli ultimi aggiornamenti sul film sequel, le tempistiche di produzione e le novità più importanti riguardanti il cast e la distribuzione. aggiornamenti sul film sequel di iCarly. stato di avanzamento della produzione. La protagonista storica, Miranda Cosgrove, ha condiviso dettagli fondamentali sul progetto durante un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
