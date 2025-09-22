Ibrida Festival videoarte protagonista | per l’edizione numero dieci si fa ' Moltitudine'

Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali arriva a Forlì per la sua decima edizione sotto il titolo ‘Moltitudine’ con videoarte, performance, installazioni, dialoghi, workshop e musica. La rassegna si tiene alla Fabbrica delle Candele dal 25 al 28 settembre dopo il prologo negli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

