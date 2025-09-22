Ibrahimovic mostra sui social la sua sala trofei | VIDEO

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e grandissimo ex attaccante del Milan, ha mostrato via social la sua straordinaria sala trofei. Ecco il video postato dallo svedese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic mostra sui social la sua sala trofei video

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic mostra sui social la sua sala trofei | VIDEO

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - mostra

Milan, Ibrahimovic mostra tutte le sue maglie e lancia una frecciatina | VIDEO

LegaZy: Ibrahimovic mostra la sua ricca sala trofei sui social; VIDEO / Ibrahimovic rimuove un tatuaggio e mostra sui social tutta la sofferenza; Ibrahimovic, il taglio alla testa non impressiona i fan: Zlatan non sente dolore, è il dolore che sente Zlatan.

ibrahimovic mostra social suaIbrahimovic mostra sui social la sua sala trofei | VIDEO - Nella giornata di oggi, sul suo Instagram, ha pubblicato un video in cui mostra la sua straordinaria sala trofei. Come scrive msn.com

ibrahimovic mostra social suaIbrahimovic mostra la sua sala trofei sui social: "LegaZy" - Sui propri canali social il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rispolverare la sua ricca sala trofei mostrandola in un video pubblicato pochi minuti fa. Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Mostra Social Sua