Ibrahimovic mostra sui social la sua sala trofei | VIDEO
Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e grandissimo ex attaccante del Milan, ha mostrato via social la sua straordinaria sala trofei. Ecco il video postato dallo svedese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ibrahimovic - mostra
Milan, Ibrahimovic mostra tutte le sue maglie e lancia una frecciatina | VIDEO
.@acmilan, @Ibra_official mostra tutte le sue maglie e lancia una frecciatina | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic - X Vai su X
Ibrahimovic a Striscia La Notizia: "Conceicao resta? Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al 100%, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia. Ieri mancata maturità, ora obiettivo è restare uniti per campionat - facebook.com Vai su Facebook
LegaZy: Ibrahimovic mostra la sua ricca sala trofei sui social; VIDEO / Ibrahimovic rimuove un tatuaggio e mostra sui social tutta la sofferenza; Ibrahimovic, il taglio alla testa non impressiona i fan: Zlatan non sente dolore, è il dolore che sente Zlatan.
Ibrahimovic mostra sui social la sua sala trofei | VIDEO - Nella giornata di oggi, sul suo Instagram, ha pubblicato un video in cui mostra la sua straordinaria sala trofei. Come scrive msn.com
Ibrahimovic mostra la sua sala trofei sui social: "LegaZy" - Sui propri canali social il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rispolverare la sua ricca sala trofei mostrandola in un video pubblicato pochi minuti fa. Si legge su milannews.it