Iacchetti e la lite in tv per la quale avrebbe voluto solidarietà dalla sinistra

Si dice spesso che biosogna guardare la sostanza e non la forma ma, soprattutto in tv, la forma è la sostanza. Ed è per questo che la sfuriata di Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca stride. Iacchetti è un esperto di lungo corso, uno dei senatori della televisione pubblica nel nostro Paese: ha intrattenuto per decenni il pubblico di Canale5 dietro il bancone di Striscia la notizia, ha fatto serie tv e ha nel curriculum un numero tale di conduzioni e presenze televisive che quanto visto su Rete4 non sembra in linea con quello che finora ha fatto conoscere al pubblico. Perché il problema è sempre lì: la forma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iacchetti e la lite in tv per la quale avrebbe voluto "solidarietà" dalla sinistra

In questa notizia si parla di: iacchetti - lite

Enzo Iacchetti scatenato, lite in tv con l'israeliano Eyal Mizrahi: «Str***o, ti prendo a pugni». Cosa è successo

‘È sempre Carta Bianca’, lite Iacchetti-Eyal Mizrahi: “Ti prendo a pugni stro**o”

Enzo Iacchetti, lite con l’israeliano Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca

"Una cosa allucinante". Enzo Iacchetti choc, cosa è successo dopo la lite furiosa e il caos in tv - facebook.com Vai su Facebook

Lite furiosa su Gaza a Cartabianca, Iacchetti non si pente: “Ripeterei tutto”. Lo scontro con Mizrahi divide il pubblico. Video https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/cartabianca-scontro-iacchetti-mizrahi-gaza/… #tiscalinews #18settembre - X Vai su X

Parenzo attacca Enzo Iacchetti dopo la lite con Eyal Mizrahi: Ha confuso ebrei con israeliani, pippa di meno; Lei è un fascista, Cosa hai detto stron*o?. Enzo Iacchetti su tutte le furie, il durissimo scontro (su Gaza) in diretta; Iacchetti dopo la lite in Tv su Gaza: Avevo davanti un essere bugiardo, ridirei tutto.

Iacchetti e la lite in tv per la quale avrebbe voluto "solidarietà" dalla sinistra - La lite di Enzo Iacchetti in tv è stata oggetto di polemiche per i toni usati dal conduttore, che ha perfino minacciato "pugni" al suo interlocutore ... Segnala msn.com

Iacchetti dopo la lite in tv con Mizrahi: "Ripeterei quanto detto, avevo davanti un essere impossibile" - Il conduttore torna sull'episodio che ha fatto discutere durante "È sempre cartabianca" e attacca nuovamenten Eyal Mizrahi ... Da today.it