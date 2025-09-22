Ia Mattarella | non può risolversi in manipolazione della libertà
Roma, 22 set. (askanews) – “L’intelligenza artificiale sta alzando ancora di più la soglia di questa sfida, lo studio i compiti a casa, le analisi, il pensiero stesso sono messi alla prova. La tentazione della scorciatoia, di affidarle la soluzione ai compiti scolastici porta alla povertà culturale, addormenta l’intelligenza di ciascuno studente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando all’Istituto professionale statale G. Rossini, a Napoli, l’anno scolastico 2025-2026. L’intelligenza artificiale “da strumento può trasformarsi in potere contro chi la adopera. Non va ignorato naturalmente né sottovalutato che con la intelligenza artificiale il nostro modo di acquisire le nozioni cambia, si accresce di nuove possibilità, si tratta di una rilevantissima opportunità per l’espansione delle abilità umane, preziosa a patto di sfidarla, di misurare ciascuno cosa sappia produrre a confronto con la propria intelligenza personale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
