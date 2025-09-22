IA Avv G Spinapolice esperto diritto IA | Ottimo segnale approvazione legge 1146 su IA ed è solo l’inizio

La legge fissa i principi, ora è necessario renderli vivi in una Costituzione delle Intelligenze. “Con l’approvazione definitiva della legge n. 1146 del 17 settembre 2025, l’Italia si è dotata del suo primo quadro organico sull’intelligenza artificiale: è un atto da accogliere con sguardo positivo. Non siamo ancora di fronte a un sistema compiuto, ma il segnale è netto. L’IA non può sostituirsi all’uomo, deve accompagnarlo e sostenerne l’evoluzione”. È quanto dichiarato in una nota diffusa alla stampa dall’avvocato Giovanni Spinapolice, esperto del diritto IA, che si è espresso in merito all’introduzione di una nuova normativa sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it