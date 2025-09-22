I vincitori del contest sulle migliori pizzerie d’asporto la finale al Plaza di piazza Teatro Massimo

Si è svolta ieri, domenica 21 settembre 2025, nella storico locale Plaza in piazza Teatro Massimo, la finale del contest dedicato alle pizzerie d’asporto, organizzato dalla pagina Instagram di Catania da Mangiare.Obiettivo dell'iniziativa è creare un ponte tra chi il cibo lo prepara e chi lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

