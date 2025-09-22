I risultati Coppa Montebianco ko Il Prato resta in corsa
Una sconfitta ed un pareggio per le pratesi del calcio a cinque nella seconda giornata della Coppa della Divisione. La battuta d'arresto patita del Montebianco Prato Calcio a 5 sul campo dell'Arpi Nova Campi Bisenzio (7-9) costa anche l'eliminazione dalla competizione alla squadra allenata da Luca Pullerà che alla prima giornata non era riuscita ad andare al di là di un pareggio con la Mattagnanese. A parziale scusante dei biancazzurri, le numerose assenze: Martini (squalificato), Ciardelli (in nazionale), Panchetti (di rientro dall'Erasmus), del secondo straniero argentino (che sarà presentato nei prossimi giorni e non impiegabile in questa occasione), e all'ultimo momento anche dei giovani Prota, in panchina solo per onor di firma, e Benassai.
