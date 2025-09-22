I reperti archeologici riaffiorati dal mare di Mondello volano in mostra negli Stati Uniti

Preziosi reperti archeologici siciliani saranno i protagonisti della mostra "Sunken Treasures, Ancient Seas" che approderà negli Stati Uniti per un doppio appuntamento: dal 4 ottobre all'11 gennaio prossimo al Museo di storia naturale “Fernbank” di Atlanta e, successivamente, da gennaio a maggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: reperti - archeologici

Recuperati a Udine reperti archeologici di Egitto, Grecia e Giordania

Perù, preziosi reperti archeologici restituiti da musei europei: le immagini

Loggiato, i reperti archeologici tornano visibili

Il Museo della Piazzaforte Augusta a è un viaggio nella storia della città. Oltre 700 cimeli tra reperti archeologici, uniformi, documenti, fotografie, modelli navali e oggetti che raccontano la Prima e la Seconda guerra mondiale. Una collezione unica che custo - facebook.com Vai su Facebook

I carabinieri riportano in Italia reperti archeologici trafugati, si trovavano nel Regno Unito - X Vai su X

I reperti archeologici riaffiorati dal mare di Mondello volano in mostra negli Stati Uniti; Bacoli, dal mare riemergono antiche colonne romane, a due passi dalla villa che potrebbe essere stata di Plinio; Mare, immondizia trasformata in reperti archeologici | Pronto il museo della crudeltà umana: un viaggio negli ultimi cinquant'anni.

Recuperati reperti archeologici sommersi nel Porto di Miseno - Un'importante operazione di recupero archeologico è stata condotta nei fondali marini antistanti il porto di Miseno a Bacoli, vicino a Napoli, in particolare nei pressi dell'imboccatura del porto ... Si legge su ansa.it

Reperti archeologici porto di Cagliari in nuova sede Su Siccu - E presto saranno organizzati eventi e mostre per far conoscere il patrimonio storico rinvenuto in ... Come scrive ansa.it