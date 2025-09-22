I ragazzi di Borghi vanno al riposo col doppio vantaggio ma la Fidentina nella ripresa trova il pari L’Arcetana si fa rimontare due gol

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARCETANA 2 FIDENTINA 2 ARCETANA: Antonioni, Ceci, Andreotti (17’ st Laamane), Ferrari M. (14’ st Blotta), Barbati, Maccabruni, Poligani (36’ st Tosi), Bassoli, Messori (31’ st Rinaldi), Elatachi (11’ st Barbieri), Grillenzoni. A disp. Rebottini, Curti, Carrera, Baldari. All. Borghi. FIDENTINA BORGO SAN DONNINO: Arbitro: Mora, Agostinelli (21’ st Fontana), Visconti, Dodi (36’ st Araldi), Soregaroli (1’ st Pasaro), Galletti (1’ st Russo), Nocciolini, Ferrara, Casarini, Bandaogo (1’ st Marzoli), Bocchialini. A disp. Donnarumma, Cavalca, Errigo, Calzetti. All. Montanini. Arbitro: Urru di Sassari. Reti: 36’ Poligani (A), 38’ Elatachi (A); 28’st Nocciolini (F), 42’st Marzoli (F). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fuga a Merano e dintorni: tra borghi e boschi per una pausa di riposo e remise en forme

