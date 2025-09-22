I pronostici di lunedì 22 settembre, c’è l’ultima partita della quarta giornata di Serie A e altri campionati in giro per il mondo Dimenticare la serataccia di Manchester e rimanere a punteggio pieno in campionato. Sono questi gli obiettivi del Napoli nel posticipo con il Pisa neopromosso che chiude la quarta giornata di Serie A. I campioni d’Italia sono partiti a razzo, dimostrando di essere la squadra da battere: 9 punti nei primi tre turni e vetta della classifica condivisa con la Juve; 3 vittorie contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina, incassando a malapena un gol. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 22 settembre: Serie A e altri campionati