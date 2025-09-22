I problemi dei Ddl Caccia e Montagna secondo gli ornitologi | Ritorno al Medioevo

La comunità ornitologica italiana, riunita al 22° Convegno di Lecce, ha lanciato un appello al Governo: sospendere i ddl Caccia e Montagna, che minacciano la biodiversità, e aprire un tavolo tecnico con la comunità scientifica.

I problemi dei Ddl Caccia e Montagna secondo gli ornitologi: Ritorno al Medioevo; Ddl montagna approvato: risolto il problema dei valichi; Via libera al ddl Montagna: riaperti i valichi alla caccia e previsto l’abbattimento dei lupi.

I problemi dei Ddl Caccia e Montagna secondo gli ornitologi: "Ritorno al Medioevo" - La comunità ornitologica italiana, riunita al 22° Convegno di Lecce, ha lanciato un appello al Governo: sospendere i ddl Caccia e Montagna, che minacciano ...

Caccia: Lombardia individua 23 valichi montani 'protetti' - La giunta della Lombardia ha individuato i 23 valichi montani, sui 475 presenti in regione, in cui sono previste prescrizioni alla caccia, con una delibera che recepisce le novità che sono state inser ...