i primi punti del nostro obiettivo ci stiamo ancora conoscendo

Nel post partita un soddisfatto coach Di Paolantonio ha analizzato la vittoria della sua squadra contro la Libertas Livorno. "Sono molto soddisfatto di questi 2 punti che sono i primi per il nostro obiettivo che è la salvezza, abbiamo battuto una grande squadra. Abbiamo giocato un’ottima partita difensiva limitando una squadra che ha tanti punti nelle mani. Abbiamo giocato a strappi, magari non siamo sempre stati belli in attacco, ma ci stiamo conoscendo e siamo all’inizio del nostro percorso insieme che è appena iniziato. Abbiamo giocato la partita che volevamo giocare nonostante le condizioni fisiche precarie di Fall e Devoe, forse avremmo potuto correre un po’ di più in certi momenti, ma questa è una vittoria molto importante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

