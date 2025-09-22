I palestinesi in fuga da Gaza sotto le bombe israeliane

Gaza City, 22 set. (askanews) - I palestinesi, portando con sé i propri averi a piedi, su carri o mezzi affollati, fuggono dalla città di Gaza verso sud, mentre ancora si alzano le colonne di fumo dei violenti bombardamenti israeliani. L'esercito israeliano sta conducendo una grande offensiva nella città di Gaza, a quasi due anni dallo scoppio della guerra causato da un attacco mortale del movimento islamista palestinese nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I palestinesi in fuga da Gaza sotto le bombe israeliane

Gaza City, si intensificano gli attacchi dell’Idf: un milione di palestinesi in fuga

Gaza City è "zona di guerra", un milione in fuga. Hamas minaccia un "bagno di sangue" per i soldati israeliani. Trump chiude l'Onu ai palestinesi

Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: almeno 65 morti dall'alba | Un milione di palestinesi in fuga

A #Gaza City i palestinesi continuano la loro fuga verso il Sud della Striscia dopo che le forze israeliane hanno ordinato l’evacuazione della città. In contemporanea a Gerusalemme e Tel Aviv i cittadini israeliani si sono riuniti per chiedere la fine della guerra a - facebook.com Vai su Facebook

Gaza City, oltre 450 mila persone in fuga sotto le bombe; I palestinesi in fuga da Gaza sotto le bombe israeliane; Gaza sotto assedio di Israele: 400mila palestinesi in fuga, decine di morti.

I palestinesi in fuga da Gaza sotto le bombe israeliane - (askanews) – I palestinesi, portando con sé i propri averi a piedi, su carri o mezzi affollati, fuggono dalla città di Gaza verso sud, mentre ancora si alzano le colonne di fumo dei ... Si legge su askanews.it

Gaza City sotto assedio, oltre 400mila palestinesi in fuga tra bombe e macerie - Secondo fonti mediche locali, citate da Haaretz, almeno 35 persone sarebbero morte e oltre 40 risultano ferite negli attacchi aerei ... Come scrive notizie.tiscali.it