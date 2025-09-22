Nel corso dell'ultima parata militare andata in scena a Pechino, in occasione dell'80esimo anniversario della vittoria nella cosiddetta Guerra di Resistenza contro l'aggressione giapponese e la fine della Seconda Guerra Mondiale, l' Aviation Industry Corporation (AVIC), ha annunciato con successo l'implementazione dei suoi sistemi anti droni basati su laser. L'azienda, uno dei fiori all'occhiello dell'industria della Difesa della Cina, ha fatto sapere in un comunicato che i suoi sistemi a energia diretta della serie Guangjian, tra cui il Guangjian-11E e il Guangjian-21A, erano posizionati in punti chiave come Qianmen, Wangfujing e l'aeroporto internazionale di Pechino Capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I nuovi sistemi anti drone della Cina: come funzionano i laser di Pechino