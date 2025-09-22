I musei di Udine si agitano; rassicurazioni dai datori di lavoro
L'intero 1° novembre potrebbe diventare giornata di sciopero ai Civici musei di Udine. Ad annunciarlo sono Cgil e Cisl, che hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti della cooperativa che gestisce le strutture. I sindacati hanno informato oggi il sindaco De Toni, il prefetto Domenico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: musei - udine
