I musei di Udine si agitano; rassicurazioni dai datori di lavoro

Udinetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intero 1° novembre potrebbe diventare giornata di sciopero ai Civici musei di Udine. Ad annunciarlo sono Cgil e Cisl, che hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti della cooperativa che gestisce le strutture. I sindacati hanno informato oggi il sindaco De Toni, il prefetto Domenico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musei - udine

I Civici musei di Udine si agitano; rassicurazioni dai datori di lavoro.

Cerca Video su questo argomento: Musei Udine Agitano Rassicurazioni