I Mondiali di ciclismo in Ruanda tra boicottaggi mancati e speranze di riscatto per l’Africa
Alla fine, nonostante polemiche e annunci di boicottaggio, i mondiali di ciclismo in Ruanda sono iniziati. Per il Paese, si tratta del primo grande evento internazionale ospitato nel proprio territorio. Ma, a ben vedere, il discorso è possibile estenderlo a livello continentale: è la prima volta infatti che il torneo iridato viene organizzato in Africa. Ed è forse questo a generare una profonda dicotomia legata alla corsa iridata. Per molti, non a torto, l’evento è a uso e consumo della propaganda di Paul Kagame, presidente e padre padrone del Ruanda. Tuttavia, proprio in quanto organizzato in terra africana, il mondiale non può non appartenere anche a un pezzo di Africa che spera nel riscatto. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo che si sono aperti in Ruanda, la prima rassegna iridata della storia in Africa.
