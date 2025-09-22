I mille di Bari fanno squadra con la Valtur facilitando il primo colpo del campionato

BRINDISI - È vero. Ruvo non sarà stato un grande banco di prova, ma Valtur Brindisi ha dimostrato tutto il valore del suo roster, naturalmente limitatamente a questo inizio di campionato, e la validità tecnica dei giocatori. Coach Bucchi e il suo staff, con Marco Esposito e Marco Cardillo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

I mille di Bari fanno squadra con la Valtur Brindisi, facilitando il primo colpo del campionato; Bari cerca un cambio di rotta, Caserta non trova la «squadra»; Bari, tifosi più vicini alla squadra: per la sfida con il Modena già venduti mille biglietti per il settore ospiti.

«Rifondazione Bari». Alessandro Gazzi: squadra, staff, ambiente e società? Uniti si può - Per analizzare questo nuovo inizio, l'ex centrocampista e simbolo di equilibrio e dedizione con la maglia del Bari punta la lente di ingrandimento BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it scrive