I miliziani di Hamas scrivono una lettera a Trump Fox News | Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi

Hamas ha scritto una lettera a Donald Trump in cui chiede di garantire personalmente una pausa umanitaria di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio immediato di metà degli ostaggi. Lo riporta Trey Yingst, corrispondente da Tel Aviv di Fox News, il network televisivo più vicino ai conservatori americani. La notizia, secondo quanto riporta lo stesso giornalista, sarebbe stata appresa da un alto funzionario dell’amministrazione Trump e da una seconda fonte direttamente coinvolta nei colloqui tra Washington e la milizia palestinese. La mossa di Hamas per riavviare i negoziati. Fox News precisa che la lettera dovrebbe essere consegnata a Trump nel corso di questa settimana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: miliziani - hamas

Hamas dice sì alla tregua a Gaza: "I miliziani non sono indeboliti"

I messaggi criptati per gli stipendi, i 700 milioni nei tunnel e gli aiuti dirottati per Gaza: come fa Hamas a pagare i suoi miliziani

Israele bombarda i colloqui a Doha: «Uccisi sei miliziani». Hamas nega

Ora è l'Egitto a blindare i confini «Rischiamo l'invasione di Hamas» Mentre Gaza City brucia e muoiono donne e bambini, il Cairo prova a chiudere la frontiera con Rafah, spaventata dal potenziale arrivo di migliaia di miliziani in fuga Luca Foschi - X Vai su X

L’Idf stringe l’assedio su Gaza City in quello che i media palestinesi descrivono come un “anello di fuoco”: bombardamenti intensi e combattimenti a ridosso dei quartieri dove Israele ritiene siano rimasti vertici, miliziani e ostaggi di Hamas. Dall’alba di sabato s - facebook.com Vai su Facebook

Hamas scrive una lettera a Trump. «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi». E pubblicano il video di Alon Ohel; Hamas libererà il soldato Usa in ostaggio. Rubio: “Abbiamo a che fare con dei selvaggi”; Tregua a Gaza. La denuncia di mille ebrei: chi critica Israele non è antisemita.

Hamas scrive una lettera a Trump. «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi». E pubblicano il video di Alon Ohel - Il documento dovrebbe essere consegnato questa settimana e ha l'obiettivo di far ripartire i colloqui di pace interrotti a inizio settembre ... Secondo open.online

Israele ha identificato 8.900 miliziani di Hamas e Jihad Islamico uccisi dall’inizio della guerra a Gaza a maggio 2025, dicono tre giornali - Miliziani di Hamas portano il corpo di Rawhi Mushtaha, un leader del gruppo ucciso dall'esercito israeliano, durante il suo funerale il 24 gennaio 2025 a Gaza (AP Photo/Abed Hajjar) Israele ha ... Si legge su ilpost.it