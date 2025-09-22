I migliori profumi alla vaniglia ti convinceranno che la vaniglia in profumeria non è affato banale
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Scegliere un profumo alla vaniglia è, paradossalmente, un gesto audace. Sebbene il suo nome evochi da sempre un fascino rassicurante e senza tempo, il profumo che “piace a tutti”, la vaniglia ha finito per essere associata anche a un’idea meno lusinghiera: una fragranza fin troppo semplice, prevedibile e persino noiosa. Eppure, nel mondo della profumeria, la vaniglia è tutt’altro che banale. Anzi, è divisiva. Alcuni la detestano, soprattutto quando assume sfumature gourmand, ovvero quelle fragranze che ricordano dolci e dessert. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: migliori - profumi
I migliori profumi alla rosa, ode al fiore non solo di maggio
Nuovi profumi uomo dell’estate: le migliori fragranze maschili di stagione
Guida ai migliori profumi estivi a prezzi accessibili
Un mango potente, ma unico, sensuale e avvolgente. La nota di manco si fonde con la pesca e l’osmanto, per dare vita a uno dei migliori profumi al mango in commercio! #mango #profumidinicchia #profumigourmand A powerful yet unique mango: sensual a - facebook.com Vai su Facebook
Profumi al cioccolato??le 7(+1) fragranze golose migliori?.
Ecco i 3 migliori profumi vanigliati di settembre 2025: tutte li vogliono - Quali sono i migliori profumi vanigliati di settembre 2025? Come scrive sfilate.it
I migliori 3 profumi vanigliati di settembre: ecco cosa offre Sephora - Quali sono i migliori profumi vanigliati del mese di settembre? Si legge su pourfemme.it