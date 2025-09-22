I media | lettera di Hamas a Trump Metà ostaggi per una tregua di 60 giorni a Gaza

Le notizie di lunedì 22 settembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Usa: «Riconoscimento Palestina puramente simbolico». Il Regno Unito aggiorna le mappe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Scuola media, 39 genitori firmano la lettera: "Vogliamo la settimana corta, sabato libero per i nostri ragazzi"

Prove Invalsi 2025: le Marche prime in Italia in Italiano e Matematica alla scuola primaria e media. La lettera dell’USR

