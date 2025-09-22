I media | lettera di Hamas a Trump Metà ostaggi per una tregua di 60 giorni a Gaza
Le notizie di lunedì 22 settembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Usa: «Riconoscimento Palestina puramente simbolico». Il Regno Unito aggiorna le mappe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: media - lettera
Scuola media, 39 genitori firmano la lettera: "Vogliamo la settimana corta, sabato libero per i nostri ragazzi"
Prove Invalsi 2025: le Marche prime in Italia in Italiano e Matematica alla scuola primaria e media. La lettera dell’USR
Trump smentisce la lettera oscena a Epstein: «Non disegno». I media americani: «Falso». E pubblicano molti suoi schizzi venduti all'asta
La lettera del segretario generale Stabile al sindacato e per conoscenza ai «dipendenti interessati» con la diffida a «non divulgare – anche tramite mass media (stampa, tv, social, eccetera) – dichiarazioni, informazioni, elementi, del tutto inconferenti, strument - facebook.com Vai su Facebook
"I democratici della Camera ottengono la lettera di Trump a Esptein". Media, il presidente aveva detto che non esisteva. #ANSA - X Vai su X
I miliziani di Hamas scrivono una lettera a Trump. Fox News: «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi; Hamas scrive a Trump: cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di metà degli ostaggi - Fox News: Hamas scrive a Trump per cessate il fuoco di 60 giorni; Media, Hamas scrive a Trump, metà ostaggi per tregua.
Media, Hamas scrive a Trump, metà ostaggi per tregua - Hamas ha scritto una lettera al presidente Usa Donald Trump chiedendogli di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti: lo r ... Come scrive msn.com
Hamas scrive a Trump, metà ostaggi in cambio della tregua: i dettagli della lettera - Hamas ha scritto una lettera rivolta al presidente americano Donald Trump chiedendo una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza in cambio della liberazione immediata di metà degli ostaggi ancora ne ... Si legge su strettoweb.com