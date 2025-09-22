I media di Israele denunciano | Pressioni del Qatar sull’Uefa per escluderci dal calcio europeo Ma la stessa Federazione di Tel Aviv smentisce
Il Qatar pressa l’Uefa per escludere Israele dalle competizioni calcistiche europee. È la notizia che rimbalza dal weekend appena trascorso sui media israeliani, ripresa anche da alcune testate italiane. Secondo quanto riportato dai media Israel Hayom e Channel 12, l’Uefa è sotto forte pressione per espellere Israele da tutti i suoi eventi, con i funzionari di Tel Aviv a lavoro per impedirlo. A far pressione sarebbe appunto il Qatar, che spinge per tenere una votazione in una fantomatica riunione convocata per martedì 23 settembre. Eppure, piovono smentite: un portavoce dell’Ifa (la Federazione calcistica israeliana) ha dichiarato lunedì al Times of Israel che quanto emerso dai media israeliani non corrisponde alla realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
