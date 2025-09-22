I manifestanti per Gaza entrati in tangenziale a Bologna | video
Il corteo è entrato in tangenziale, imboccando lo svincolo 7, percorrendolo al contrario in direzione Casalecchio . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: manifestanti - gaza
Grecia, manifestanti pro-Palestina impediscono sbarco a crociera israeliana: "Inaccettabile, a Gaza si muore e voi in vacanza" - VIDEO
Flashmob per Gaza in piazza a Oderzo: manifestanti identificati dai carabinieri
Sidney, migliaia di manifestanti per la popolazione di Gaza: le immagini dal drone
Gaza, corteo a Napoli: il momento in cui i manifestanti entrano con la forza in stazione - facebook.com Vai su Facebook
I #manifestanti in corteo per #Gaza a #Pisa hanno invaso la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, bloccando il traffico in direzione mare. Migliaia di persone hanno fatto accesso alla superstrada dallo svincolo nei pressi dell'aeroporto e occupato completamente la cors - X Vai su X
Bologna, decine di migliaia di persone per Gaza. Il corteo entra in Tangenziale e in A14. Diretta.
Sciopero per Gaza, a Napoli manifestanti sfondano il blocco e occupano la stazione centrale: tensione con la polizia - Ita Airways, la principale Compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in Alis, l’associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo del trasporto, ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Corteo Pro Pal a Venezia, migliaia di manifestanti per Gaza - Partiti dalla stazione dei vaporetti, i manifestanti hanno percorso il viale principale ... Come scrive tg24.sky.it