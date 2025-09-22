I leghisti irpini a Pontida | identità territori e progetti per il futuro
Tempo di lettura: 2 minuti Un’ampia delegazione della Lega proveniente dall’Irpinia ha partecipato alla duegiorni nazionale che si è tenuta a Pontida, in provincia di Bergamo, guidata dal commissario provinciale di Avellino, il senatore Gianluca Cantalamessa, dal vice Sabino Morano, dalla segretaria cittadina del capoluogo, Maria Elena Iaverone, dal sindacalista Massimo Picone e da altri dirigenti del territorio. E proprio i territori sono stati al centro della kermesse, con le loro identità e specificità. Anche la provincia di Avellino ha esposto i prodotti tipici del comprensorio nel gazebo dedicato alla Campania, facendo conoscere le produzioni di qualità irpine e il contesto nel quale nascono alle numerose persone presenti all’appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
