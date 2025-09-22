I Kasabian pubblicano il nuovo singolo Hippie Sunshine

Fuori Hippie Sunshine, il nuovo singolo della band inglese Kasabian, che anticipa l'uscita del nuovo album ACT III. È uscito in digitale e sarà in radio da venerdì 26 settembre, Hippie Sunshine, il nuovo singolo della band inglese Kasabian, che anticipa l'uscita del nuovo album ACT III, previsto per il 2026. Scritto e prodotto da Sergio Pizzorno, Hippie Sunshine è una vera esplosione di gioia, guidata dalla chitarra. "Il brano parla dell'energia inquieta di quegli individui che fanno fatica a rallentare e ad affrontare la realtà, cercando invece l'illusione di una via di fuga," commenta Sergio.

