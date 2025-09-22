I giovani protagonisti del cambiamento | 25 mila euro per trasformare le idee in progetti concreti di utilità sociale

Bergamonews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione della Comunità Bergamasca, insieme a otto giovani bergamaschi che hanno risposto alla call per diventare YouthBanker, presentano la prima edizione del Bando YouthBank Bergamo 2025, un’iniziativa che dà voce e strumenti alle ragazze e ai ragazzi under 30 per trasformare le proprie idee in progetti concreti di utilità sociale. Chi può partecipare Il bando è rivolto a giovani tra i 16 e i 30 anni che vivono, studiano o lavorano nella provincia di Bergamo (YouthPlanner). I progetti dovranno essere presentati attraverso un ente senza scopo di lucro della provincia di Bergamo, che includa almeno due under 30 nella governance. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

