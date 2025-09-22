I Giovani Democratici dell’Area Vastese a congresso | si elegge il nuovo segretario

Chietitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 23 settembre i Giovani Democratici dellArea Vastese si riuniranno in congresso per eleggere il nuovo segretario di circolo. L’appuntamento, che si terrà alle ore 19 nella Sala Irma Perrotti della Biblioteca comunale Raffaele Mattioli, presso le Scuderie di Palazzo Aragona a Vasto, arriva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - democratici

