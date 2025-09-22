I funerali di Nicola il rider 18enne morto mentre lavorava Il parroco | Ora silenzio non polemiche
Le maglie nere. Gli occhi coperti dagli occhiali con le lenti scure che non riescono a nascondere le lacrime. Abbracciati, stretti uno accanto all'altro a passo lento dietro una bara color. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Andria si stringe attorno ai familiari di Nicola Casucci, il rider 18enne morto in un incidente stradale: commozione “silenziosa” ai funerali; Addio a Nicola Casucci, liceale e rider morto a 18 anni: folla ai funerali. “Piange anche Dio”; Andria piange Nicola, chi era il rider 18enne morto all’ultima consegna. Usava la sua bici.
I funerali di Nicola, il rider 18enne morto mentre lavorava. Il parroco: «Ora silenzio, non polemiche» - Gli occhi coperti dagli occhiali con le lenti scure che non riescono a nascondere le lacrime. Secondo msn.com
Scontro con un'auto, rider 18enne travolto e ucciso - La sua giornata si divideva tra la scuola e il lavoro. Da ansa.it