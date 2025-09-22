I funerali di Charlie Kirk il primo martire dei trumpiani
Charlie Kirk, in 200mila per i funerali in Arizona | Trump: "Un gigante ucciso da un mostro" | La vedova: "Perdono il killer" #charliekirk #funerali #22settembre #kirk #trump https://tgcom24.mediaset.it/mondo/charlie-kirk-funerali-trump_103814380-202502k.shtm
la Repubblica. . "Il nostro Salvatore disse sulla croce: 'Padre perdonali, non sanno quello che fanno'. Io perdono quell'uomo", così Erika Kirk, moglie di Charlie, in lacrime durante il suo intervento ai funerali dell'attivista in Arizona.
Charlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer, non si risponde all'odio con l'odio» - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza.
Charlie Kirk , la vedova Erika in lacrime al funerale: «Perdono il suo killer». Donald Trump: «Un eroe e un martire della libertà» - Donald Trump celebra Charlie Kirk davanti a 200mila persone accorse