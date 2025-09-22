I fulmini a Genova e in Liguria sono aumentati? Ecco cosa sappiamo

Fulmini pericolosi, che colpiscono, incendiano e, a volte, uccidono. L’ultimo episodio di danni in Liguria risale all’11 settembre, quando durante un temporale il tetto di una villetta unifamiliare a Mignanego ha preso fuoco dopo essere stato colpito da un fulmine: una notte di paura per gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: fulmini - genova

Maltempo sulla Liguria, pioggia e fulmini su Genova. Allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Nasce Flashnet, l’algoritmo made in Genova: prevede i fulmini e anche la grandine

A proposito di #fulmini ( ne parlai in un post non molto tempo fa..) Genova ieri sera … - facebook.com Vai su Facebook

I fulmini a Genova e in Liguria sono aumentati? Ecco cosa sappiamo; Notte di tempesta di fulmini su Genova Il timelapse da Terrazza Colombo; Maltempo Liguria, in 12 ore caduti 5 mila fulmini.

I fulmini a Genova e in Liguria sono aumentati? Ecco cosa sappiamo - Torna il maltempo sulla nostra regione: ma è vero che i fulmini sono più numerosi, o è solo un'illusione dovuta alla facilità e alla velocità con cui oggi viaggiano le informazioni? Riporta genovatoday.it

Lunedì le scuole di Genova e altri comuni della Liguria resteranno chiuse per un’allerta meteorologica - L’ARPAL, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ha diffuso un’allerta meteorologica di livello “arancione” per temporali fino alle 13 di lunedì, che poi diventerà “gialla” fino al ... Come scrive ilpost.it