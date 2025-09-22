Chiariamolo subito: i cori sul Vesuvio che erutta fanno schifo. Qualcuno, in realtà una minoranza esigua, li ha cantati ieri a Pontida. Quasi tutti, ogni domenica, quando gioca il Napoli, li pronunciano negli stadi italiani. E se si chiede agli “ultras” il perché di questa inciviltà, rispondono che si tratta di satira. Ma le reazioni elettoralistiche della famiglia De Luca non fanno giustizia della verità. Perché l’invocazione stupida al Vesuvio che erutta, il “Napoli colera”, si sentono, eccome, anche a Salerno. Nel silenzio del governatore attuale, Don Vincenzo, e del figlio deputato Piero, che ieri si è stracciato le vesti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I cori contro Napoli a Pontida come quelli di Salerno… Le amnesie della famiglia De Luca che attacca la Lega