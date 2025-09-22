i colloqui di raggiolo torna la giornata di studi sulla storia casentinese

Arezzo, 22 settembre 2025 – La vita quotidiana in Casentino tra occupazione e Liberazione sarà il tema della ventunesima edizione de “I Colloqui di Raggiolo”. La tradizionale giornata di studi dedicata all’approfondimento della storia e della cultura nella vallata è in programma dalle 10.00 di sabato 27 settembre all’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza di Raggiolo, andando a proporre un confronto tra docenti, studiosi e istituzioni sul tema “La guerra di tutti i giorni” in cui trattare la quotidianità delle comunità locali tra il 1943 e il 1945. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è organizzata in sinergia da Brigata di Raggiolo, Associazione di Studi Storici “Elio Conti” di Firenze e Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali dell’Università di Siena per rileggere la memoria del territorio tra testimonianze, documenti e riflessioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

