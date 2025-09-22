Luigi Spagnoli, per tutti ‘nonno Gigi’, nasce a Roccabianca, un piccolo paese nella provincia di Parma, dove il Po e il culatello fanno da padroni. Era il 22 settembre 1925. Sì, avete capito bene: quest’anno nonno Gigi compie 100 anni. Un traguardo meraviglioso, a coronamento di una vita lunga e ricca di lavoro, amore, interessi. e nipoti. Spagnoli si trasferisce ben presto a Parma, dove studia. Grazie allo zio Sante, letterato e studioso di storia dell’arte, viene introdotto alla musica lirica, alla storia e all’astronomia, passioni che ancora oggi coltiva con entusiasmo. Nel 1954 sposa la sua amata Mafalda (maestra) con la quale rimarrà per ben 67 anni, fino al 2021, anno della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I cent’anni di Luigi Spagnoli: "Il segreto? Caffè, Campari e sorrisi"