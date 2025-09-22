Lo straordinario successo di The Batman ha dimostrato l’esistenza di un vasto pubblico in attesa di una versione investigativa del Cavaliere Oscuro, e il successivo successo della serie spin-off, The Penguin, ha consolidato la visione di Matt Reeves dell’universo di Gotham City. Ciò significa che, sebbene l’universo DC principale si prepari a lanciare il suo Batman, l’universo Elseworlds di Reeves continuerà a esistere in modo indipendente. Dopo aver superato numerosi ritardi nella produzione, l’attesissimo sequel, The Batman – Parte II, sta finalmente andando avanti, con una sceneggiatura completata da Reeves e Mattson Tomlin e le riprese programmate per iniziare questa primavera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I cattivi DC già esclusi da The Batman 2: dai più scontati come Clayface fino ai più insospettabili