I cattivi DC già esclusi da The Batman 2 | dai più scontati come Clayface fino ai più insospettabili
Lo straordinario successo di The Batman ha dimostrato l’esistenza di un vasto pubblico in attesa di una versione investigativa del Cavaliere Oscuro, e il successivo successo della serie spin-off, The Penguin, ha consolidato la visione di Matt Reeves dell’universo di Gotham City. Ciò significa che, sebbene l’universo DC principale si prepari a lanciare il suo Batman, l’universo Elseworlds di Reeves continuerà a esistere in modo indipendente. Dopo aver superato numerosi ritardi nella produzione, l’attesissimo sequel, The Batman – Parte II, sta finalmente andando avanti, con una sceneggiatura completata da Reeves e Mattson Tomlin e le riprese programmate per iniziare questa primavera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
