I capelli sono strettamente intrecciati alla nostra identità Non smettiamo mai di prendercene cura Parola di Brooke Shields
A 60 anni, Brooke Shields continua a incantare e a sorprendere. Attrice, modella e musa degli anni ’80, oggi è anche voce autentica di un tema che tocca da vicino milioni di donne: il cambiamento dei capelli con l’età. Su Instagram, in una recente video-confessione in collaborazione con il suo brand di haircare Commence, racconta senza filtri come sta evolvendo il suo rapporto con la propria chioma. Brooke Shields, ci vuole un fisico al top per resistere nell’acqua gelida X Brooke Shields e la salute dei capelli a 60 anni. Famosa per le sue lunghe onde brune e impeccabili, emblema di femminilità e forza, Shields ammette che i suoi capelli da tempo non sono più gli stessi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sapevate che i capelli rossi sono tra i più forti? Eppure, anche loro hanno bisogno di qualche cura extra, sotto il sole rovente
Dai bun spettinati alle trecce perfette, le acconciature per chi vuole mantenere i capelli lunghi d'estate sono tante, fresche e glamour
I colori di capelli freddi come il moka e nocciola sono sempre molto eleganti. Ecco a chi stanno bene e come proteggerli dagli (odiati) riflessi caldi rossi e aranciati
