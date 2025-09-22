A 60 anni, Brooke Shields continua a incantare e a sorprendere. Attrice, modella e musa degli anni ’80, oggi è anche voce autentica di un tema che tocca da vicino milioni di donne: il cambiamento dei capelli con l’età. Su Instagram, in una recente video-confessione in collaborazione con il suo brand di haircare Commence, racconta senza filtri come sta evolvendo il suo rapporto con la propria chioma. Brooke Shields, ci vuole un fisico al top per resistere nell’acqua gelida X Brooke Shields e la salute dei capelli a 60 anni. Famosa per le sue lunghe onde brune e impeccabili, emblema di femminilità e forza, Shields ammette che i suoi capelli da tempo non sono più gli stessi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I capelli sono strettamente intrecciati alla nostra identità. Non smettiamo mai di prendercene cura. Parola di Brooke Shields