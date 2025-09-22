I Brics l’Eurasia e la ritirata delle democrazie La sfida all’Occidente letta da Violante
Il mutamento dello scenario internazionale comporta la necessità di investire la società civile dei mutamenti geopolitici, del crescere delle politiche di potenza e del rapporto tra questi mutamenti e i valori della democrazia. Dopo la fine della Guerra fredda avevamo due certezze: l’inarrestabilità del processo di occidentalizzazione del mondo e la conseguente inarrestabilità del processo di democratizzazione del mondo. Occidentalizzazione voleva dire democratizzazione. Entrambe le certezze ora stanno franando. Tra il 22 e il 24 ottobre 2024, a Kazan (a 800 chilometri a Est di Mosca) si sono riuniti i 36 Paesi del gruppo Brics, animati da una forte motivazione antioccidentale. 🔗 Leggi su Formiche.net