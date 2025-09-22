Il mutamento dello scenario internazionale comporta la necessità di investire la società civile dei mutamenti geopolitici, del crescere delle politiche di potenza e del rapporto tra questi mutamenti e i valori della democrazia. Dopo la fine della Guerra fredda avevamo due certezze: l’inarrestabilità del processo di occidentalizzazione del mondo e la conseguente inarrestabilità del processo di democratizzazione del mondo. Occidentalizzazione voleva dire democratizzazione. Entrambe le certezze ora stanno franando. Tra il 22 e il 24 ottobre 2024, a Kazan (a 800 chilometri a Est di Mosca) si sono riuniti i 36 Paesi del gruppo Brics, animati da una forte motivazione antioccidentale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I Brics, l’Eurasia e la ritirata delle democrazie. La sfida all’Occidente letta da Violante